Это, безусловно, уникальная ситуация. Массовая перегруппировка российских войск к украинским границам и в Крым вызвала большую обеспокоенность Запада и стран НАТО в частности, стала причиной двух встреч Владимира Путина и Джо Байдена. Это если не считать множества звонков прочих иностранных лидеров в Москву, а также контактов на уровнях ниже – министров иностранных дел, глав оборонных и разведывательных ведомств. В мире давно столько не говорили о войне, подразумевая готовность российских войск предпринять боевые действия против Украины. Байден и прочие лидеры Запада уведомили Кремль о чрезвычайно серьезных неприятностях, если такие действия последуют.

Казалось бы, это Запад, под впечатлением от военной угрозы, демонстрируемой Россией, мог бы ставить ей ультиматумы, но вышло совсем наоборот. Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты соглашения и договоры со странами НАТО, которые оно направило США в лице заместителя госсекретаря США Карен Донфрид.

НАТО, по требованию России, должно взять юридические обязательства не принимать в альянс бывшие страны Советского Союза, речь идет в первую очередь, очевидно, про Украину и Грузию, а также отказаться от строительства на их территории военных баз и развивать с ними военное сотрудничество.

Страны, которые были членами НАТО до 1997 года, не должны размещать свои войска в странах НАТО, которые получили членство после 1997 года, а это четырнадцать государств, включая страны Балтии. Любое размещение дополнительных сил в этих странах должно согласовываться с Москвой. Необходимо будет прекратить любую военную активность, которую другая сторона может счесть угрозой для своей национальной безопасности. По сути, Россия требует себе право вето на любые решения Североатлантического альянса.

Одно из требований – исключить развертывание ядерного оружия вне национальной территории. Это сам по себе противоречивый пункт, поскольку, например, Россия считает Крым своей территорией, а больше так не считает никто. О том, что на полуострове расположено российское ядерное оружие, сообщалось не раз.

Можно было бы предположить, что Москва таким образом использует тактику «проси всё, чтобы получить хоть что-то», но нет, в российском МИДе подчеркивают, что имеет смысл рассматривать новую систему европейской безопасности в единстве всех предложенных пунктов, а каждый из них по отдельности. Другими словами, либо все, либо ничего.

Такой подход изначально хоронит эту дипломатическую инициативу. Решения в НАТО принимаются не Вашингтоном, даже если бы тот этого хотел, а добиться единогласной поддержки предложенных документов от всех тридцати государств просто невозможно, достаточно знать отношение к российским требованиям в Риге, Таллине, Вильнюсе и Варшаве, где российская военная угроза воспринимается особенно остро.