В Риге в здании Латвийской национальной библиотеки, в условиях соблюдения необходимых эпидемиологических мер, состоялось открытие выставки репродукций миниатюр по произведениям великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, приуроченной к его 880-летию.

Открывая мероприятие, посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов отметил, что 2021 год объявлен распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Годом Низами Гянджеви и 880-летний юбилей великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви широко отмечается в мире. Он подчеркнул значение, которое придает Азербайджан сохранению и продвижению богатого литературно-философского наследия Низами.

Бессмертные идеи и высокие ценности в произведениях великого поэта, в частности в шедевре Низами «Хамсе», сильно повлияли на поэтические и литературные традиции известных классиков Востока. Следы влияния произведений Низами можно заметить и в произведениях таких ярких западных классиков литературы, как Данте, Бокаччо, Шекспир и других, поскольку взгляды, воплощенные в «Хамсе», сыграли основополагающую роль в продвижении универсальных ценностей, таких как гуманизм, равенство, справедливость и взаимодействие во имя мира. Эти ценности продолжают оставаться востребованными и в современной глобальной повестке дня.

Валдис Затлерс в своем выступлении подчеркнул, что культура — это то, что объединяет людей, несмотря на границы и различия языков и истории народов. И потому за гуманистическую направленность своего творчества и духовного наследия Низами признан и почитаем на всех континентах, продолжая быть светочем для человечества. Сегодняшнее мероприятие является важным событием в сохранении мирового наследия Низами Гянджеви и наглядным примером культурной дипломатии.

В рамках чествования в зале библиотеки была развернута выставка репродукций красочных миниатюр к произведениям Низами Гянджеви, полученных из различных библиотек мира.

Посольство Азербайджана передало в дар библиотеке уникальные экспонаты книг Низами Гянджеви и других представителей литературного наследия Азербайджана, изданных Фондом Гейдара Алиева.

Валдис Затлерс от имени Международного центра Низами Гянджеви также подарил книгу Латвийской национальной библиотеке.

Завершением мероприятия стало яркое выступление народного артиста Азербайджана Аваза Абдуллы, который блестяще исполнил романсы на стихи великого Низами Гянджеви.