Уже на этой неделе: Азербайджан, Иран и Грузия запускают новый коридор
На этой неделе будет активирован новый коридор между Ираном, Азербайджаном, Грузией, Черным морем и Европой. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.
По его словам, этот коридор будет активирован между Пакистаном, Ираном и Турцией после испытательного ввода в эксплуатацию коридора Север - Юг (Финляндия, Россия, Азербайджан, Иран, Персидский залив и Индия).
بعد از احیای کریدور اکو ( پاکستان، #ایران ، ترکیه ) و نیز راه اندازی آزمایشی کریدور جهانی شمال - جنوب ( فنلاند، روسیه، ج. آذربایجان، #ایران ، خلیج فارس و هند ) این هفته شاهد فعال شدن کریدور جدید ( #ایران ، ج. آذربایجان، گرجستان، دریای سیاه و اروپا ) خواهیم بود.— S.A. MOUSAVI 🇮🇷 (@SAMOUSAVI9) December 18, 2021
#هارت_لند🇮🇷 pic.twitter.com/SlvJ8eZOyT
Открытие маршрута Персидский залив - Черное море через Иран, Азербайджан и Грузию стоит на повестке дня. В рамках этого маршрута 144 грузовика из трех стран с 22 декабря начнут перевозить грузы из Тебриза иранской провинции Восточный Азербайджан.
Ранее генеральный директор Управления международного транзита и перевозок Ирана (RMTP) Джавад Хедаяти заявил, что достигнуто трехстороннее соглашение между Ираном, Азербайджаном и Грузией о запуске транзитного маршрута, соединяющего Персидский залив с Черным морем. По соглашению в течение ближайших месяцев будут отправлены грузы из Ирана в Азербайджан через границу в Астаре, а также в Болгарию или другие страны Восточной Европы через грузинские порты на Черном море.