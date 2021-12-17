Уже на этой неделе: Азербайджан, Иран и Грузия запускают новый коридор

На этой неделе будет активирован новый коридор между Ираном, Азербайджаном, Грузией, Черным морем и Европой. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.

По его словам, этот коридор будет активирован между Пакистаном, Ираном и Турцией после испытательного ввода в эксплуатацию коридора Север - Юг (Финляндия, Россия, Азербайджан, Иран, Персидский залив и Индия).