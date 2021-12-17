Уже на этой неделе: Азербайджан, Иран и Грузия запускают новый коридор

На этой неделе будет активирован новый коридор между Ираном, Азербайджаном, Грузией, Черным морем и Европой. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.

По его словам, этот коридор будет активирован между Пакистаном, Ираном и Турцией после испытательного ввода в эксплуатацию коридора Север - Юг (Финляндия, Россия, Азербайджан, Иран, Персидский залив и Индия).

Открытие маршрута Персидский залив - Черное море через Иран, Азербайджан и Грузию стоит на повестке дня. В рамках этого маршрута 144 грузовика из трех стран с 22 декабря начнут перевозить грузы из Тебриза иранской провинции Восточный Азербайджан.

Ранее генеральный директор Управления международного транзита и перевозок Ирана (RMTP) Джавад Хедаяти заявил, что достигнуто трехстороннее соглашение между Ираном, Азербайджаном и Грузией о запуске транзитного маршрута, соединяющего Персидский залив с Черным морем. По соглашению в течение ближайших месяцев будут отправлены грузы из Ирана в Азербайджан через границу в Астаре, а также в Болгарию или другие страны Восточной Европы через грузинские порты на Черном море.