В рамках визита сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой в Арабскую Республику Египет в Каире состоялись фотовыставка и мероприятие, посвященные дню памяти основателя Третьей республики Гейдара Алиева.

Среди посетителей выставки были сотрудники посольства Азербайджана в Египте, представители азербайджанской диаспоры и местной общественности.

Сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой в рамках визита встретились с губернатором области Галубийя генералом Абдулхамидом аль-Хаджаном.