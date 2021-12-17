Азербайджанцы и египтяне посетили памятник Гейдару Алиеву в Египте… азербайджанский язык преподают в трех университетах Египта!
В рамках визита сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой в Арабскую Республику Египет в Каире состоялись фотовыставка и мероприятие, посвященные дню памяти основателя Третьей республики Гейдара Алиева.
Среди посетителей выставки были сотрудники посольства Азербайджана в Египте, представители азербайджанской диаспоры и местной общественности.
Сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой в рамках визита встретились с губернатором области Галубийя генералом Абдулхамидом аль-Хаджаном.
Перед встречей гости с участием губернатора посетили памятник Гейдару Алиеву, возведенный в Парке египетско-азербайджанской дружбы.
Во встрече, проведенной в административном здании Парка египетско-азербайджанской дружбы, приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Египте Турал Рзаев, руководитель аппарата Госкомитета по работе с диаспорой Дашгын Раджабли и его сотрудники, координатор Координационного совета азербайджанцев арабских стран по Египту, ученый-исследователь Сеймур Насиров, представители общественности области и средств массовой информации.
Коснувшись укрепления дружественных связей между двумя народами, посол Азербайджана и египетский губернатор отметили, что Парк египетско-азербайджанской дружбы является символом этих отношений.
Затем состоялась встреча сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой с председателем комитета парламента страны по делам религий и вакуфов, сопредседателем и членом правления Общества дружбы Египет - Азербайджан профессором Шейхом Али Джумой.
Заместитель председателя госкомитета Эльшад Алиев высоко оценил преподавание азербайджанского языка в университетах Египта. Шейх Али Джума особо подчеркнул значимость восстановления территориальной целостности Азербайджана.
В рамках визита государственной делегации в Каире состоялись официальная церемония открытия офиса Общества дружбы Египет - Азербайджан с участием заместителя председателя Госкомитета по диаспоре Эльшада Алиева, посла Турала Рзаева, бывшего заместителя председателя парламента Египта, председателя Совета сеидов Сейеда Махмуда Шарифа.