Синоптики предупреждают об изменении погоды в Азербайджане

В понедельник в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается пасмурная погода. Утром туман, к ночи местами возможны дожди. Ожидается усиление юго-западного ветра, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Ночью на Апшероне температура воздуха составит 6-9 градусов, днем 10-14 градусов тепла, в Баку ночью 6-8 градусов, днем 11-13 градусов тепла.

В районах в основном без осадков, однако ночью и вечером в некоторых северных и западных районах прогнозируются осадки, в горах возможен снегопад.

Температура воздуха составит ночью 1-5 градусов, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.

Национальная служба гидрометеорологии предупреждает об ожидаемой нестабильной погоде. Так, юго-западный ветер в Баку и на Апшеронском полуострове утром 21 декабря сменится северо-западным ветром, который усилится до 15-18 м/с, временами до 20 м/с, местами на Апшероне до 23 м/с.

С вечера 20 декабря и до утра 22 декабря, начиная с северных и западных районов, прогнозируются дожди, местами интенсивные, в горах снег. 20-21 декабря западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.