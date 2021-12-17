Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 14:11

Мрачное предсказание под Новый год: Соединенные Штаты оказались на пороге гражданской войны, которая может разразиться во время очередных президентских выборов в 2024 году, а может, и раньше, уже в 2022-м. Таким прогнозом поделились с соотечественниками три отставных американских генерала, опубликовавших свое мнение на страницах Washington Post. Что же привело отставных военных к такому неутешительному выводу? Как пишут генералы Пол Итон, Антонио Тагуба и Стивен Андерсон, у которых за плечами свыше трех десятилетий службы в армии, предпосылкой того, что в стране может разразиться масштабный внутренний конфликт, является поляризация в рядах самих вооруженных сил. Во время атаки на Капитолий 6 января сторонниками Трампа было большое число как армейских ветеранов, так и находящихся на службе людей, пишут генералы. Один из десяти тех, кому были предъявлены обвинения, прошел военную службу. Группа из 124 высокопоставленных военных выпустила манифест, в котором поддержала ложные домыслы экс-президента Трампа о том, что выборы у него были украдены.

В последнее время разделение особенно видно и на примере реакции военных на требование об обязательной вакцинации. Бригадный генерал Томас Мансино, командующий Национальной гвардией в штате Оклахома, отказался выполнять приказ президента Джо Байдена об обязательной вакцинации всех военнослужащих. «Наш главнокомандующий — губернатор штата, а не президент», - заявил Мансино. Можете представить себе соперничество военных, часть которых подчиняется президенту, а другая – Трампу или другой аналогичной фигуре, которая отдает команды от имени некоего «теневого правительства» — спрашивают генералы. Все военнослужащие принимают присягу на верность конституции, но при оспариваемых результатах выборов вооруженные силы могут легко оказаться разделенными и, если такое произойдет, это легко может привести к гражданской войне. Во время выборов 2020 года подготовка военных к форс–мажору, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Тогдашний исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер на слушаниях в Конгрессе сообщил, что накануне 6 января он намерено приказал убрать охрану военными здания Капитолия. Глава Объединенного командования штабов американской армии Марк Милли был в то время серьезно обеспокоен безопасностью ядерных арсеналов, которые могли быть активированы по некоему преступному приказу.

Нам следует готовиться к худшему, полагают генералы и призывают не ждать выборов, а начать уже сейчас проверять военнослужащих на верность конституции и признание неприкосновенности избирательного процесса. Написавшие в ведущее издание США генералы не одиноки в своей тревоге. О том, что в США может разразиться гражданская война, говорит и Барбара Уолтер, профессор политических дисциплин Университета Калифорнии, автор книги «Как начинаются гражданские войны». Она входила в группу ЦРУ, которая исследовала положение в зарубежных странах с целью выявить те из них, которые в наибольшей степени подвержены нестабильности и внутренним конфликтам. Уолтер посвятила большую часть своей служебной карьеры, изучая положение в Сирии, Ливане, Северной Ирландии, на Филиппинах, в Руанде, Анголе, Никарагуа. Сейчас она использует наработанную методику исследований применительно к собственной стране.

«Если вы зарубежный аналитик и изучаете положение в США с тех же позиций, как мы изучаем положение в Украине или Венесуэле, то неизбежно придете к выводу, что и здесь существуют условия для начала гражданской войны, - пишет Уолтер. - Вы увидите, что демократия в США, образованная более двух столетий назад, вступила на чрезвычайно опасную территорию». Она утверждает, что за годы правления Трампа положение настолько ухудшилось, что США уже с трудом могут называться демократией. Это теперь анократия, что-то среднее между демократией и автократией. В течение многих десятилетий американская демократия в оценках центра Polity Index оценивалась по наивысшей, 10-балльной отметке. Но к концу президентства Трампа ей дали лишь 5 баллов, что стало самым низким уровнем начиная с 1800 года. «Мы уже не являемся самой старой и самой сильной демократией в мире, - пишет Уолтер. — Теперь эта честь принадлежит Швейцарии, Новой Зеландии и Канаде». Тех же оценок придерживается и International Institute for Democracy and Electoral Assistance в Стокгольме. В прошлом месяце он включил США в список «отступающих демократий мира». В исследовании центра говорится, что в США 17 процентов тех, кто называет себя убежденными республиканцами, поддерживают использование насилия, чтобы вернуть Трампа к власти, и 39 процентов считают, что нужно использовать все возможности, чтобы предотвратить правление демократов.