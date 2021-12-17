Однако по поводу этого уже возникли глубокие разногласия, например с Грецией, Португалией и Ирландией, из-за введения дополнительной проверки путешественников из других стран ЕС, пишет The Telegraph. Понятно, что для зависящих от туризма государств дополнительные меры контроля для въезжающих осложняют получение прибыли в пандемию.

В Брюсселе в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС вернуть тестирование для иностранцев перед отбытием в страны Евросоюза и по прибытии в него. Эту стратегию предлагается ввести в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон», чтобы защитить не только граждан Евросоюза, но и въезжающих в него.

Ну и излишне говорить, чем обернулся Brexit для граждан Великобритании в такой ситуации. Британцы, отчаявшиеся добраться до материковой Европы, выстраивались в очереди на многие мили до поздней ночи в отчаянной попытке въехать во Францию до того, как ее властями был введен строгий запрет въезжать в страну для всех туристов, начиная с полуночи субботы.

Драматические фотографии показывают длинные колонны грузовых транспортных средств, которые пытались войти в порт Дувра, надеясь вплоть до последнего момента попытаться попасть во Францию, передает The Daily Mail.

Правительство Франции отчаянно пытается избежать введения нового локдауна или более строгих мер, которые могут нанести ущерб экономике и омрачить ожидаемую кампанию по избранию президента Макрона на апрельских президентских выборах на новый срок.

И потому, стремясь предотвратить увеличение скорости распространения COVID, французское правительство резко ограничило поездки в Великобританию и обратно с полуночи субботы, разрешив въезд только тем, у кого есть на то «веские причины».

После того как было объявлено о запретных мерах, билеты на рейсы, поезда и паромы во Францию в пятницу были распроданы в течение нескольких часов, поскольку путешественники предпринимали отчаянные попытки добраться до этой страны еще до вступления в силу нового запрета.

Агентство Eurostar уже зафиксировало резкий рост в процессах бронирования на полеты авиакомпаний между Туманным Альбионом и материком, а компания аналитики Cirium заявила, что уже ни много ни мало, а 540 рейсов запланировано для полетов между Великобританией и Францией перед рождественскими праздниками.

Между тем и паромные операторы по обе стороны пролива Па-де-Кале сообщают, что отмечается всплеск бронирования мест путешественниками на их суда.