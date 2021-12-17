Абрамович стал португальцем и купил за $350 млн Boeing 787-8 Dreamline

При подаче документов на натурализацию Абрамович указал, что является потомком общины сефардских евреев. При этом хозяин «Челси» также является гражданином России и Израиля.

Российский миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому закону о возвращении, который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство, сообщило накануне РБК.

Forbes со ссылкой на свои источники на авиарынке также сообщает, что Абрамович купил самый дорогой в РФ частный самолёт — Boeing 787-8 Dreamliner, оценочная стоимость которого достигает $350 млн.

Отмечается, что ни у одной из российских авиакомпаний нет самолётов семейства Dreamliner, а у мировых авиаперевозчиков их всего 250.

По данным Flight Radar, 18 декабря Dreamliner прилетел из Базеля, где проводили его оснащение, в московский аэропорт Внуково, где обслуживается частная авиация. Полное переоснащение лайнера заняло два года, начавшись в 2019 году. Этот самолёт построили в июне 2015 года для швейцарской авиакомпании Privateair, работавшей в сфере бизнес-перевозок, но так и не передали ей из-за закрытия авиаперевозчика. Для личных нужд такие огромные самолёты используют очень редко.

Собеседник издания рассказал, что этот частный джет сможет перевозить до 50 пассажиров: 10 мест предусмотрены для охраны, 10 - для персонала и 30 - для гостей. Дальность полета с 25 пассажирами на борту — 18 418 км, площадь салона — 224,4 кв.м. Раскрашен лайнер достаточно сдержанно, чтобы привлекать меньше внимания, добавил источник Forbes.

Стоимость этой модели достигает $248,3 млн, его дополнительное оснащение обошлось миллиардеру как минимум в $100 млн.

В ноябре стало известно, что Абрамович решил продать свой Boeing 767, который окрестили «Бандитом» за характерную полосу на кабине пилотов, примерно за $100 млн. За 14 лет эксплуатации этот самолёт Абрамовича налетал очень мало часов.