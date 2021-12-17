Киев исключил возможность автономии «ДНР» и «ЛНР»

«Завершение этой войны возможно именно политико-дипломатическим путем. Это очевидно. Не агрессией. Но мы четко понимаем, что не пойдем на какие-либо уступки, если это будет угрожать нашей территориальной целостности или суверенитету. Я всегда подчеркивал, что возвращение оккупированных территорий, их реинтеграция возможны при условии применения еще одного слова — безопасная реинтеграция. Если это будет ультиматум Кремля, что мы должны получить очередной федеральный округ или автономию, о которой они мечтают, это невозможно», — отметил Резников, передает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

Украинский министр добавил, что конфликт в Донбассе должен завершиться с соблюдением очередности восстановления контроля между Украиной и Россией на границе, полного разоружения «ДНР» и «ЛНР», демилитаризации, ввода туда правоохранительных органов Украины. Затем должна быть подготовка к местным выборам, когда будет понятно, что копенгагенские стандарты ОБСЕ позволят их провести. Другого пути к достижению мира на востоке страны глава украинского Минобороны не видит.