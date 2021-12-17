«Афганистан движется к хаосу»: Имран Хан обратился к миру

Гуманитарный кризис в Афганистане станет крупнейшим в мире, если международное сообщество не начнет действовать прямо сейчас. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан на проходящей в Исламабаде 17-й внеочередной встрече глав МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Афганистану.

"Если мир не будет действовать и не окажет помощь Афганистану, в этой стране произойдет крупнейший антропогенный кризис, который разворачивается перед нами уже в настоящее время", - цитирует главу пакистанского правительства телеканал Geo TV.

По словам премьер-министра, "страны ОИС должны оказать помощь Афганистану исходя из своего религиозного долга перед ним".

Обращаясь к США, Имран Хан заявил, что "Вашингтон должен отделить свою стратегию в отношении движения "Талибан" от подхода к судьбе 40 млн афганских граждан, страдающих от голода и нуждающихся в скорейшей гуманитарной помощи".

"Афганистан движется к хаосу, если мир не примет немедленных мер. Такая ситуация не устроит США, потому что в условиях хаоса невозможно бороться с терроризмом", - сказал пакистанский премьер.