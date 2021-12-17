Саргсян нашел виновных в приходе Пашиняна к власти

За приход к власти Никола Пашиняна несут ответственность те люди, которые его поддерживали и за него проголосовали. Такое заявление сделал экс-президент Армении Серж Саргсян, выступая на съезде Республиканской партии.

«Не приписывайте мне свою ошибку. Я не заставлял вас участвовать в этой авантюре, а потом идти и целовать в лоб самого крикливого осла из всего стада», - сказал Саргсян, слова которого приводит Sputnik Армения.

Экс-президент считает, что в ряды правящей тогда РПА входили люди, не заслуживавшие доверия, однако после «бархатной революции» 2018 года они покинули партию.

Саргсян также признал, что в годы его правления было допущено немало ошибок: «В годы моего правления было много проблем, была несправедливость, высокий уровень коррупции, я... не был достаточно открытым с народом, не обращал внимания на многие внутренние проблемы, будучи занятым вопросами государственной безопасности».

Саргсян находился на посту главы Армении с 2008 по 2018 год. В 2015 году в Армении была принята новая конституция, по которой Армения превращалась из президентской в парламентскую республику. Хотя он и заявлял, что не станет претендовать на пост премьер-министра, но нарушил свое обещание в 2018 году, что привело к акциям протеста.