Первое в мире SMS продадут за $225 тысяч

Первое в мире SMS продадут на аукционе за $225 000 в формате невзаимозаменяемого токена (NFT). Британский оператор сотовой связи Vodafone создал реплику месседжа с текстом Merry Christmas («Счастливого Рождества»). Само сообщение отправил британский инженер Нил Папуорт 3 декабря 1992 года своему начальнику.

Как сообщил LAD Bible, Папуорт работал в компании Sema Group Telecoms, которая занималась разработками по заказу Vodafone. Сообщение пришло с компьютера на мобильный телефон его директора Ричарда Джарвиса.

«Передача этого сообщения почти три десятилетия назад стала решающим моментом в истории мобильных технологий...» - пояснил Ханнес Аметсрайтер, генеральный директор Vodafone.

Вырученные от продажи деньги направят в Агентство ООН по делам беженцев в качестве благотворительности.