Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения, в связи с повышением в соответствии с указанным распоряжением президента Алиева минимальной месячной зарплаты с 250 до 300 манатов с начала 2022 года зарплаты работников, регулируемые на основе Единой тарифной сетки, будут повышены в среднем на 20%.

Распоряжение президента Азербайджана о повышении зарплаты большой категории населения встречено общественностью с одобрением. Люди оценивают решение президента как лучший предновогодний подарок, который улучшит благосостояние в целом 2,1 млн человек. Каких же работников охватывает новое повышение зарплаты по Единой тарифной сетке?

С этой целью Кабинет министров страны утвердит новую тарифную сетку по категориям оплаты труда, в которой тарифная (должностная) оплата труда этих работников будет приведена в соответствие с ростом минимальной зарплаты. В этой сетке, которая будет применяться с начала будущего года, найдет свое отражение оплата труда указанных работников в повышенных размерах по всем категориям. В таблице также будет повышена сумма почасовой оплаты труда работников, привлеченных к ведению учебных занятий на предприятиях, в учреждениях и организациях, финансируемых из госбюджета.

К лицам, которым зарплата будет выплачиваться на основе Единой тарифной сетки, отнесены работники ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета. Это работники социальной, научной, культурной, спортивной сфер. А также работающие в сферах образования, сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, мелиорации, водного хозяйства.

Будут повышены также зарплаты по категориям соответствующих госорганов работников, не являющихся государственными служащими. И если минимальная зарплата в соответствии с 19-ступенчатой Единой тарифной сеткой, действующей до 1 января 2022 года, составляла 250 манатов, а максимальная – 906 манатов, то в новой тарифной сетке, которая будет утверждена, эти показатели увеличатся в соответствии с ростом минимальной зарплаты.

Эти распоряжения главы государства, конечно, имеют важное значение для населения Азербайджана. Но до конца года остаются считанные дни, успеют ли наши чиновники проделать столь масштабный объем практической работы за короткий срок?

Как сообщили в Минтруда, в тот же день состоялось заседание коллегии министерства, на котором министр Сахиль Бабаев заявил о начале нового этапа социальных реформ. Он подчеркнул, что подписанные распоряжения обеспечивают принятие очередных важных шагов по усилению соцзащиты населения, увеличению социальных выплат. По словам министра, распоряжения президента в целом повысят социальное благосостояние около 1 млн человек. Существенный рост социальных выплат в стране за последние 4 года связан с заработной платой. Повышена среднемесячная заработная плата на 37%, медианная зарплата - на 74% (медианная зарплата — это величина, которая делит всех работающих на две равные части: у половины работников зарплата выше данной суммы, а у другой половины — ниже). Отмечено также, что за последние 4 года количество трудовых договоров увеличилось на 30%.