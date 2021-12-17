В Кремле пошутили: «Он же Путин, кто его заразит?»

Вокруг президента РФ Владимира Путина работает необходимое количество специалистов, которые обеспечивают его эпидемиологическую безопасность, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия-1».

На вопрос, есть ли какой-то план, если все-таки кто-то заразит Путина, Песков сказал: «Ну, слушайте – он же Путин, кто его заразит?», сообщает РИА Новости.

«Об этом не хочется ни думать, ни говорить, это первое, второе – именно поэтому вокруг него работает необходимое количество специалистов и медиков, и так далее, которые обеспечивают его безопасность эпидемиологическую», – добавил Песков.