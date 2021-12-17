ВОЗ объяснила, почему пока не признает российскую вакцину

Сертификация российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения задерживается, потому что организация все еще ждет необходимую информацию о препарате, заявила представитель ВОЗ, отметив, что уже зарегистрированы вакцины из Китая и Индии, не только западные препараты. Об этом пишет Forbes.

По словам официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, специалисты ВОЗ продолжают оценивать техническое досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и ожидают дополнительную информацию о препарате.

Харрис добавила, что организация зарегистрировала вакцины от коронавируса не только западного производства. «На деле мы также лицензировали вакцины из Китая и Индии. Для некоторых вакцин, в том числе из стран, так сказать, традиционного Запада, этот процесс занимает длительное время».

Издание напоминает, что в июне ВОЗ опубликовала предварительный список замечаний к производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на заводе «Фармстандарта» в Уфе. Эксперты выявили недочеты во время проверки, которую проводили в рамках процедуры одобрения российской вакцины для экстренного применения. В документе ВОЗ содержалось шесть претензий. В сентябре ВОЗ приостановила процесс одобрения российской вакцины из-за несоблюдения надлежащих практик производства.