В русских школах Байконура казахский язык и литература станут обязательными

Уроки казахского языка и литературы станут обязательными в русских школах города Байконур, где расположен одноименный космодром, арендуемый Россией у Казахстана до 2050 года. Об этом сообщила аким Кызылординской области Казахстана Гульшара Абдыкаликова, передает Anadolu.

По ее словам, уроки казахского языка, литературы, а также истории Казахстана будут включены в учебную программу всех школ в Байконуре, где реализуется российская система образования. «Акимат обеспечит эти школы учебниками и всем необходимым для обучения, а главным образом квалифицированными преподавателями», - продолжила глава области.

Байконур был построен в 1955 году как административный центр космодрома «Байконур» и как жилой городок для сотрудников базы. Город после распада Советского Союза в 1991 году стал собственностью Казахстана. Город Байконур и одноименный космодром вместе образуют комплекс «Байконур», арендуемый Россией у Казахстана на период до 2050 года. В городе, где проживают около 77 тысяч человек, все еще действует режим въезда-выезда.