Итальянской компании поручили проект музеев Победы и оккупации в Физули

Сотрудники итальянской компании C Group побывали Физули. Об этом спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов написал в Twitter.



Гусейнов отметил, что представители C Group осмотрели территории, где будут созданы Музей Победы, Музей оккупации, Мемориальный парк и площадь Флага в Физули, для проектирования этих объектов.