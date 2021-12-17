Итальянской компании поручили проект музеев Победы и оккупации в Физули
Сотрудники итальянской компании C Group побывали Физули. Об этом спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов написал в Twitter.
Гусейнов отметил, что представители C Group осмотрели территории, где будут созданы Музей Победы, Музей оккупации, Мемориальный парк и площадь Флага в Физули, для проектирования этих объектов.
Представители итальянской компании C Group осмотрели места расположения соответствующих объектов для проектирования #МузеяПобеды, #Музеяоккупации, #Мемориального парка и #ПлощадиФлага, которые будут расположены в #Физули. https://t.co/8p4LVF1EFZ— Emin Huseynov (@Emin_H_official) December 19, 2021