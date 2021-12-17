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Сегодня, 19 декабря, свой 90-летний юбилей справляет один из самых известных юристов республики, бывший заместитель министра внутренних дел Азербайджанской ССР генерал-майор Кямиль Мамедов. Генерал прошел долгий путь от рядового сотрудника комсомола и начальника райотдела милиции до должности замминистра и активно пытался погасить огонь сепаратизма в Карабахе. Редакция haqqin.az поздравляет генерала с юбилеем и предлагает читателям вспомнить жизненный путь этой яркой личности.

*** Будущий генерал родился в Баку в 1931 году, пошел в столице в школу, но закончил обучение в Евлахе, куда семья переехала из-за работы отца. Еще в самом юном возрасте Кямиль Мамедов проявлял большой интерес к юриспруденции. Его детство прошло в трудные годы, когда большое число видных представителей азербайджанской интеллигенции подвергались репрессиям. Юный Кямиль Мамедов не мог понять причин происходящего, но уже тогда он определил для себя, что станет юристом. Окончив школу, успешно сдал экзамены на юридический факультет Азербайджанского государственного университета. Свою трудовую деятельность будущий генерал начал с комсомола, и в 1957 году уже занимал должность первого секретаря райкома комсомола Маштагинского района. Но юного юриста тяготила работа в комсомоле, он мечтал начать работу по своей специальности. Благо молва о подающем большие надежды молодом и перспективном юристе-комсомольце уже успела облететь правоохранительные органы. Судьба сама вела юного юриста. В конце 1959 года Кямиля пригласил к себе на прием министр внутренних дел Али Керимов. В ходе недолгой беседы министр заявил, что знаком с его личным делом и получил много положительных характеристик о его деятельности. Министр предложил Кямилю Мамедову занять должность начальника отдела милиции Маштагинского района. Молодой юрист пообещал министру оправдать оказанное доверие… и сдержал свое слово. В последующие 30 лет своей работы в органах внутренних дел Кямиль Мамедов не получил ни одного взыскания. Напротив, он удостаивается десятков наград и премий, среди которых почетная грамота Верховного Совета Азербайджанской ССР и одна из высших наград того времени - в 1977 году по представлению руководителя республики Гейдара Алиева Кямиль Мамедов был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Когда с благословения министра Кямиль Мамедов был назначен на должность начальника отдела милиции в Маштаги ему было всего 27 лет. В январе 1960 года Маштагинский район был упразднен, а поселок Маштага был включен в состав Азизбековского района. Кямиль Мамедов продолжил работать начальником 9-го отделения Азизбековского района.

Успешная работа начальника Мамедова была замечена руководством МВД, и он начал стремительно продвигаться по карьерной лестнице. С 1964 по 1967 год Кямиль Мамедов работал в должности начальника отдела водоснабжения Транспортной милиции МВД, с 1967 по 1968 год на посту начальника первого подразделения ОБХСС. В этом управлении он проработает до 1971 года. В 1977 году министр внутренних дел Ариф Гейдаров предложил Кямилю Мамедову возглавить ОБХСС. И ему удалось в корне поменять работу ОБХСС, больше эта грозная организация не охотилась за мелкими торговцами и спекулянтами, а направила все усилия на борьбу с крупными дельцами. Успехи нового начальника были налицо. В 1981 году министр внутренних дел Джафар Велиев принимает решение о назначении Кямиля Мамедова своим заместителем. Прошло чуть больше 20 лет, как молодой юрист пришедший на прием к министру внутренних дел, дослужился до должности заместителя министра. На посту заместителя министра Кямиль Мамедов предпринимает усилия по повышению эффективности работы министерства, впервые внедряет электронные вычислительные машины, благодаря которым создает единую базу преступников и наркоманов. Фактически он осуществил цифровую революцию в правоохранительных органах. За плодотворную деятельность на должности Кямилю Мамедову в 1983 году было присвоено звание генерал-майора. В 1987 году генерал Мамедов переносит тяжелую хирургическую операцию, после которой врачи запрещают ему выходить на работу, пока полностью не пойдет на поправку. Однако в 1988 году в Нагорном Карабахе начинаются бесчинства местных армянских сепаратистов. Ситуация была крайне сложная, и Кямиль Мамедов принимает решение вернуться на работу и сразу же отправиться в Ханкенди.