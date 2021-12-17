Мамед Эфендиев, отдел экономики 19:08

Сегодня СМИ облетело громкое заявление начальника управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максима Шеина о том, что США удается так долго оставаться экономически успешной страной из-за того, что как государство, так и граждане очень много берут в долг. Долг американского государства составляет 28 трлн долларов. Активно берут в долг и граждане этой великой страны, хотя их доходы и растут медленнее, чем долговая нагрузка. В то же время, по его мнению, ситуация остается в равновесии благодаря способности правительства страны обслуживать свои долги. Для финансирования дефицита бюджета страна выпускает облигации (US Treasuries), которые считаются надежным финансовым инструментом и в которые вкладываются многие инвесторы и правительства. Свой вклад вносят и низкие процентные ставки в стране, и возможность неограниченно печатать доллары. В целом эксперт принципиально ничего нового не сказал, об этом не раз говорили эксперты, писали и СМИ, в том числе и haqqin.az. А большой интерес к сказанному Шеиным, видимо, связан со сложившейся в мире ситуацией, что требует более обстоятельного исследования данного вопроса. Потому что проблема на деле намного более масштабна и затрагивает в той или иной мере каждого жителя планеты.

Недавно МВФ сообщил, что глобальный долг в 2020 году достиг рекордных 226 трлн долларов или 256% мирового ВВП. Рос долг максимальными темпами со времен Второй мировой войны. Однако на фоне пандемии и глубокой рецессии прирост составил сразу 28 процентных пунктов. А тут еще и ускоряющаяся инфляция. Долги в принципе были высокими и до кризиса, но теперь государствам приходится бороться сразу с высокой долговой нагрузкой как в государственном, так и в частном секторе, с новыми мутациями коронавируса и усилением инфляции. И нет сомнений, что в 2021 году прирост долга хоть и замедлится, но будет оставаться на высоком уровне. А вот инфляция продолжает расти невиданными темпами по всему миру, включая и развитые страны, прежде всего США. И тут взоры обращаются в сторону официальных лиц западных финансовых институтов, которые в своих комментариях давно в росте долгов и ускоряющейся инфляции винят пандемию и вызванные ею «несоответствия между спросом и предложением». И как бы не замечают действия ведущих центробанков (прежде всего Федеральной резервной системы - ФРС США) по накачиванию мировой финансовой системы ничем не обеспеченной ликвидностью. В очередной раз мантра о несоответствии между спросом и предложением была повторена ФРС и по итогам недавнего заседания. Хотя все прекрасно понимают, где находится корень зла и как глубоки проблемы. И МВФ, и ФРС совсем утверждали, что рост инфляции - явление временное. Но в последнем коммюнике ФРС фраза о том, что инфляция — временное явление, исчезла. Так что рост цен — это всерьез и надолго. Выход из создавшейся ситуации прост – надо прекратить печатание необеспеченных денег и поднять базовые ставки ведущими центробанками. Кстати, бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс призвал ФРС немедленно прекратить покупать ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, и казначейские долги, а заодно вчетверо поднять базовую ставку. Он предупредил о риске спонтанной дефляции финансовых рынков и чрезмерной эйфории частных инвесторов, которые гонятся за доходом, принимая на себя дополнительный риск.

И ФРС, конечно, будет очень сложно организовать мягкую посадку - все предпринимаемые в истории усилия ФРС по дезинфляции, заканчивались рецессией. А ведь такого долгового навеса и такого пузыря на фондовом рынке никогда не наблюдалось. И Саммерс не одинок в своих суждениях. Многие эксперты сходятся во мнении, что грядут небывалые проблемы. Но ФРС на этом фоне оставила базовую ставку на уровне 0-0,25%, да еще и указала, что финансовые условия остаются благоприятными. Единственной попыткой, направленной на борьбу с инфляцией, стало сокращение в январе выкупа активов на 30 млрд долларов (US Treasuries — на 20 млрд, а ипотечных бондов — на 10 млрд долларов). И отсюда неутешительный вывод: хотя вливание в мировую финансовую систему ничем не обеспеченных долларов и сократится, но оно продолжится. Правда, в ФРС намекнули, что в следующем году базовая ставка все же повысится. И это при рекордной для США за 40 лет официальной потребительской инфляции в 6,8% и близкой к 10% производственной (бытует мнение, что эти значения нужно умножить на два). Вслед за ФРС и Европейский центробанк оставил базовую ставку на уровне 0%. Почему же центробанки идут наперекор естественному развитию событий? Дело в том, что возможности в накачанной самими банками необеспеченными деньгами финансовой системе ограничены. Существенное увеличение ставки в совокупности с прекращением выкупа активов приведет к обвалу фондового рынка, массовым банкротствам и невозможности финансировать свои расходы, в том числе платить по долгам (к примеру, большую часть казначейских ценных бумаг в США давно ФРС же и выкупает). А в совокупности все это обусловит крах мировой финансовой системы.