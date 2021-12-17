Российские хакеры слили в даркнет секреты британской полиции

Российская хакерская группировка Clop выложила в сеть секретные данные полиции Великобритании, это только часть сведений, которые похитили преступники. Информация оказалась в даркнете после отказа британцев от выплаты выкупа, сообщила газета Daily Mail.

Как передало издание, группировка Clop выложила в сеть лишь часть материалов, которые украла у IT-фирмы Dacoll. Последняя отвечает за безопасность данных и доступ к национальному полицейскому компьютеру (PNC). Теперь хакеры угрожают распространить информацию и дальше, если не получат выкуп.

Предположительно, киберпреступники украли информацию еще в октябре после фишинговой атаки. В Dacoll подтвердили, что кража произошла 5 октября. Среди похищенных данных – личные сведения и записи о 13 млн человек.

Издание добавило, что Clop и ранее требовал выкуп у компании Dacoll, но та отказалась платить.