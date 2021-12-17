Израиль закрывается от США и Турции

Минздрав Израиля рекомендовал правительству страны внести в список стран, посещение которых запрещено для израильтян из-за повышенного риска распространения коронавируса, США, Турцию, Бельгию, Венгрию, Германию, Италию, Канаду, Марокко, Португалию и Швейцарию. Об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.

"Комиссия министерства здравоохранения по классификации стран с опасностью заражения коронавирусом рекомендовала правительству Израиля объявить "красными" следующие страны: Италию, США, Бельгию, Германию, Венгрию, Марокко, Португалию, Канаду, Швейцарию и Турцию. Они будут признаны "красными" с полуночи 22 декабря при условии утверждения комиссией Кнессета по законодательству", – цитирует ТАСС заявление.

Израиль на фоне распространения в мире штамма "омикрон" начал резко ограничивать разрешенные для граждан зарубежные поездки. Четыре дня назад им было запрещено посещать Ирландию, Испанию, Норвегию, Финляндию, Францию, Швецию и ОАЭ – запрет начнет действовать с полуночи понедельника. Теперь граждане, возвращающиеся в Израиль из этих стран, обязаны пройти карантин, независимо от вакцинации.