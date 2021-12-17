В Турции считают, что пока рано признавать власть талибов

Турция считает преждевременным признание правительства талибов в Афганистане, оно должно быть инклюзивным. С таким заявлением выступил глава МИД Мевлют Чавушоглу.

"В повестку дня признание "Талибана" еще не вошло. И "Талибан" тоже понимает, что это пока рано. От нас были некоторые запросы, однако это не значит нашего признания", – сказал Чавушоглу журналистам в Исламабаде по итогам встречи глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества по Афганистану, его слова приводит РИА Новости.

По словам Чавушоглу, Анкара советует правительству талибов стать инклюзивным как по этническим, так и политическим вопросам, уделяя внимание, в частности, правам женщин и обучению девочек. Эти рекомендации вошли в документы, принятые по итогам встречи глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества по Афганистану, добавил глава МИД Турции.