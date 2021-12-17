Крупнейшее в Турции озеро мелеет
Самое большое в Турции озеро Ван сталкивается с обмелением из-за изменения климата, что вызывает серьезную обеспокоенность среди экологов. Об этом сообщила газета Daily Sabah.
По ее данным, глобальное потепление начало сказываться на озере так сильно, что его обмеление уже видно невооруженным глазом – сейчас оно потеряло порядка 3 м, из-за чего обнажились тысячелетние осадочные породы на площади в 10 кв км. Если раньше они привлекали только дайверов, то теперь стали зоной интереса экологов, обеспокоенных судьбой озера Ван.
Профессор Университета Ван юзюнджю йыл Мустафа Аккуш обратил внимание, что у озера Ван закрытый бассейн, то есть его не подпитывают реки, а единственным источником воды в озере являются осадки. "В последние годы летний сезон стал дольше, а зимний – короче. В результате процесс испарения воды в озере усилился", – пояснил он.
Кроме того, эксперты называют и техногенные причины такого экстремального обмеления. Турция стремится использовать новые методы ирригации в целях экономии воды, однако одним из факторов иссушения все же стало использование озера в целях орошения расположенных поблизости сельскохозяйственных земель.
Профессор обратил внимание, что от бесконтрольного расходования воды Ван в перспективе страдают сами фермеры, поскольку, когда озеро станет слишком мелким, они лишатся работы.