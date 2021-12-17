Крупнейшее в Турции озеро мелеет

По ее данным, глобальное потепление начало сказываться на озере так сильно, что его обмеление уже видно невооруженным глазом – сейчас оно потеряло порядка 3 м, из-за чего обнажились тысячелетние осадочные породы на площади в 10 кв км. Если раньше они привлекали только дайверов, то теперь стали зоной интереса экологов, обеспокоенных судьбой озера Ван.

Самое большое в Турции озеро Ван сталкивается с обмелением из-за изменения климата, что вызывает серьезную обеспокоенность среди экологов. Об этом сообщила газета Daily Sabah.

Профессор Университета Ван юзюнджю йыл Мустафа Аккуш обратил внимание, что у озера Ван закрытый бассейн, то есть его не подпитывают реки, а единственным источником воды в озере являются осадки. "В последние годы летний сезон стал дольше, а зимний – короче. В результате процесс испарения воды в озере усилился", – пояснил он.

Кроме того, эксперты называют и техногенные причины такого экстремального обмеления. Турция стремится использовать новые методы ирригации в целях экономии воды, однако одним из факторов иссушения все же стало использование озера в целях орошения расположенных поблизости сельскохозяйственных земель.

Профессор обратил внимание, что от бесконтрольного расходования воды Ван в перспективе страдают сами фермеры, поскольку, когда озеро станет слишком мелким, они лишатся работы.