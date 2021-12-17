Фабиано Каруана лидирует на турнире памяти Вугара Гашимова

По их итогам единоличным лидером является американец Фабиано Каруана, набравший 8 очков. Сегодня Каруана обыграл Рауфа Мамедова (2:0) и венгра Рихарда Раппорта (2:1). У Раппорта 7 очков, и он занимает 2-е место.

Сегодня в Баку на турнире памяти знаменитого азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова были сыграны 2-й и 3-й туры по рапиду.

По 5 очков у россиянина Сергея Карякина, Рауфа Мамедова и Шахрияра Мамедъярова. Рауф после поражения от Каруаны обыграл Вугара Асадли (1,5:0,5). Шахрияр также победил сегодня Вугара (2:1), а затем уступил Карякину (0:2).

4 очка у чеха Давида Навары. По 1 очку у индийца Вишванатана Ананда и Вугара Асадли.

Напомним, за победу по итогам двух партий шахматисты получают по 3 очка. В случае ничьи соперники для выявления победителя играют в «Армагеддон». За победу в «Армагеддоне» полагается 2 очка. Шахматист, проигравший в «Армагеддоне», получает 1 очко.

Всего в быстрых шахматах будет сыграно семь туров. Затем будет 14 туров в блице. Соревнование завершится 23 декабря.

Победитель определится по сумме очков, набранных в рапиде и блице. Контроль времени: рапид – 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход; блиц – 5 минут плюс 3 секунды; «Армагеддон» - 5 минут у белых, 4 минуты у черных плюс 3 секунды за каждый ход после 60-го хода.