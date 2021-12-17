В Украине рассказали о последствиях применения Bayraktar в Донбассе

Министр обороны Украины Алексей Резников во время рабочего визита в Данию рассказал о том, чем обернулось первое и пока единственное применение боевого беспилотника Bayraktar TB2 в Донбассе. Заявление украинского министра обнародовано на официальном сайте Минобороны.

Министр обороны Украины утверждает, что, по данным украинской разведки, в рядах армии в Донбассе после того инцидента начались серьезные волнения: «Понимают угрозы – в следующий раз, если они снова нарушат режим прекращения огня, будет использован в ответ, например, «Байрактар» украинского производства», – заявил Резников, уточнив, что в Украине уже строится завод по производству турецких боевых БПЛА с украинскими двигателями, пишут украинские СМИ.

Резников подчеркнул, что Bayraktar TB2 ВСУ применили в ноябре нынешнего 2021 года, так как сепаратисты вели обстрел населенного пункта Гранитное, где проживает мирное население, а также находятся военные Операции объединенных сил. Один из военнослужащих при том обстреле погиб.