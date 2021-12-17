«Конца этому нет»: Трамп считает, что Китай должен выплатить миру компенсации за появление COVID

Из-за пандемии коронавируса всему миру нанесен ущерб на $60 трлн, заявил экс-президент США Дональд Трамп. По его словам, китайские власти должны выплатить компенсации странам за возникновение COVID-19, но у них нет таких средств, сообщает телеканал Fox News.

«Китаю придется заплатить, предпринять что-то, выплатить репарации, – сказал он. – У Китая нет столько денег, чтобы выплатить эти компенсации. Я считаю, что по всему миру, я не говорю только о США, было нанесено ущерба на $60 трлн. У Китая нет $60 трлн».

«Но они должны сделать что-то. ...То, что они сделали с миром, ужасно. Ужасно, и конца этому нет», – считает бывший президент США.

В то же время, во время интервью телеканалу Fox News Трамп назвал китайского лидера Си Цзиньпиня убийцей. По словам Трампа, у него были отличные отношения с президентом КНР до того, как началась пандемия коронавируса. Журналистка, которая проводила интервью, перебила экс-президента США, назвав китайского лидера «убийцей». «Он убийца, но у меня с ним были отличные отношения. Когда пришел COVID-19, это уже была другая история», – продолжил Трамп.