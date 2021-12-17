Экс-главу Генштаба Грузии задержали в Германии

Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Грузии Георгий Каландадзе задержан в Берлине по запросу грузинских властей, сообщает грузинский телеканал Mtavari Arkhi со ссылкой на родных и близких отставного генерала.

По сведениям телеканала, Каландадзе задержан в рамках уголовного дела о пытках и незаконном лишении свободы гражданина Грузии Эльберда Коберидзе в 2012 году.

Грузинские власти официального заявления пока не распространяли.

Каландадзе возглавлял грузинский Генштаб с 8 октября по 11 ноября 2012 года при президенте Михаиле Саакашвили. После смены власти в Грузии в 2014 году Каландадзе вместе с единомышленниками отправился в Украину.