Соединенным Штатам предсказали тяжелую зиму

Этот зимний сезон в США окажется сложным из-за распространения штамма «омикрон», заявил телеканалу CNN ведущий американский инфекционист Энтони Фаучи.

По его словам, "омикрон" станет превалирующим штаммом в США, в то время как американская система здравоохранения и без того перенапряжена из-за штамма "дельта".

Специалист призвал всех американцев либо вакцинироваться, либо сделать бустерную дозу вакцины, добавив, что специалисты не ожидали той степени мутаций, которые были обнаружены у "омикрона".

Во Всемирной организации здравоохранения ранее сообщили, что количество случаев "омикрона" в мире удваивается каждые 1,5-3 дня.