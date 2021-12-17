Макрон приветствует передачу Азербайджаном Армении десяти военнослужащих
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал передачу Азербайджаном Армении 10 военнослужащих. Об этом Макрон написал на своей странице в Twitter.
"Были освобождены десять армянских военнослужащих. Хочу приветствовать решительные действия Европейского союза, с помощью которых мы продолжим продвигать этот путь диалога, который ведет к миру между Азербайджаном и Арменией. Мы продвигаемся вперед", – написал он.
Напомним, в результате трехсторонней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшейся 14 декабря в Брюсселе по инициативе главы Европейского совета ЕС Шарля Мишеля, а также двусторонней встречи между президентом Азербайджана и главой Евросовета, Азербайджан 19 декабря при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 армянских военнослужащих. Переданные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в Кельбаджарском направлении государственной границы.