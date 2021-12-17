Елизавета II просит наследника британского престола не летать на вертолетах

Свою просьбу королева аргументировала соображениями безопасности. Елизавета II опасается, что члены ее семьи могут погибнуть в результате авиакатастрофы. Эксперты отмечают, что в королевской семье и до этого негласно запрещалось летать на вертолете, однако протокол был смягчен из-за того, что семья принца Уильяма стала больше. Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети стали совершать поездки между Лондоном и Норфолком.

По информации издания, в 2021 году всего за один месяц было зафиксировано два инцидента с вертолетами королевской семьи.