Однако в последнее время организацию упрекают в политизации, к тому же ее руководители вызывают громкие международные скандалы. На сей раз, возмутителем спокойствия стала официальный представитель Франции в этой организации Вероника Рожер-Лакан, которая опубликовала на своей странице в «Фейсбук» оскорбительную карикатуру на президента России Владимира Путина.

В организации ЮНЕСКО назревает очередной дипломатический и политический скандал. В уставе организации указано, что ЮНЕСКО является учреждением ООН по вопросам образования, науки и культуры и стремится к установлению мира посредством международного сотрудничества в этих областях.

На карикатуре Владимир Путин приветствует солдат из частной военной компании «Вагнер», которые изображены в виде головорезов с окровавленными ножами. Учитывая, что ЮНЕСКО пропагандирует невмешательство в политику, данный оскорбительный выпад представителя Франции вызвал волну негодования и, в первую очередь, со стороны представительства России при ЮНЕСКО.

Российское представительство на своей официальной странице в соцсети «Фейсбук» разразилось гневным постом в адрес Франции, потребовав от дипломатов этой страны соблюдать дипломатический этикет и принять меры в отношении Вероники Рожер-Лакан.

Таким образом, после этого инцидента, ЮНЕСКО еще раз доказала, что с недавних пор перестала быть независимой организацией и все больше напоминает филиал МИД Франции.

Напомним, что ЮНЕСКО неоднократно подвергалась критике и со стороны официального Баку. Азербайджанское правительство на протяжении 30 лет неоднократно обращалось в эту организацию с просьбой направить свою миссию в Карабах для проверки фактов вандализма со стороны армянского оккупационного режима, разрушившего памятники азербайджанской истории и культуры. Однако ЮНЕСКО проигнорировало все обращения Азербайджана.

Но после освобождения азербайджанской армией Карабаха, организация выступила с политизированным заявлением, обвиняя Азербайджан в разрушении армянских памятников и требуя предоставления разрешения для осуществления независимой миссии в Карабахе. Все это является очередной демонстрацией предвзятого подхода ЮНЕСКО…