В России заявили, что выживут без SWIFT

Глава российского банка ВТБ Андрей Костин прокомментировал возможность отключения России от платежной системы SWIFT. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Костина, отключение России от SWIFT будет серьезным шагом со стороны Запада. "Конечно, выживем, безусловно. Но я не думаю, что до этого дойдет. Это было бы очень серьезное мероприятие, недружественное – это мало сказать", – сказал он.

SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. К этой системе подключены крупнейшие банковские организации почти во всех странах мира.