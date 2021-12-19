Сирию могут принять в ОДКБ?

Возможность присоединения Сирии к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в качестве наблюдателя обсудил комитет российско-сирийской дружбы 19 декабря в Дамаске с парламентской делегацией из России, сообщает SANA.

Как отмечает агентство, тему присоединения Сирии к ОДКБ поднял на встрече глава российской делегации депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин, который «выразил надежду на участие Сирии в качестве наблюдателя в работе ОДКБ».

Организация Договора о коллективной безопасности создана в 1992 году в Ташкенте. В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.