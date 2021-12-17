В фильме телезрителям представлены интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента РФ Владимира Путина, первого президента – Елбасы Казахстана Нурсултана Назарбаева, премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, патриарха всея Руси Кирилла и других известных государственных и политических деятелей.

Документальный фильм «Президент. Неповторимая дипломатия», посвященный президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, приурочен к 60-летию главы азербайджанского государства. Напомним, 24 декабря 2021 года И.Алиеву исполняется 60 лет.

В частности, президент России Владимир Путин, говоря о главе азербайджанского государства, заметил, что у Ильхама Алиева "много достоинств... но, тем не менее, главная его цель в жизни заключается в том, чтобы его стране было хорошо... Политическая мудрость президента Алиева способствовала тому, что боевые действия (в Карабахе - ред.) были прекращены".

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил тот факт, что "государства бывают успешными, если в трудные времена их возглавляют энергичные, мудрые лидеры... В годы независимости Азербайджан развивался в непростых условиях..."

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря об успешной политике Ильхама Алиева, подчеркнул, в годы президентства Ильхама Алиева Азербайджан превратился в центр силы в регионе.

А патриарх всея Руси Кирилл результатом трудов Ильхама Алиева на посту президента назвал процветание азербайджанского народа.

Отметим, что документальный фильм будет продемонстрирован 24 декабря на Азербайджанском государственном телевидении (AzTV).