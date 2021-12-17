И Госдеп приветствует передачу Азербайджаном военных Армении
Вашингтон приветствует передачу Азербайджаном Армении десяти военнослужащих. Об этом заявил на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Мы приветствуем освобождение Азербайджаном 19 декабря при поддержке ЕС 10 задержанных военных Армении", – написал он.
Напомним, в результате трехсторонней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшейся 14 декабря в Брюсселе по инициативе главы Европейского совета ЕС Шарля Мишеля, а также двусторонней встречи между президентом Азербайджана и главой Евросовета, Азербайджан 19 декабря при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 армянских военнослужащих. Переданные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в Кельбаджарском направлении государственной границы.