Депутат Фазиль Мустафа: «Компромиссы, на которые пошел Азербайджан, не оставляют шансов Западу»

Записал: Джейхун Наджафов, собкор 01:03

Самым важным итогом брюссельской встречи президента Азербайджана с премьер-министром Армении, стало обсуждение вопроса о повышение статуса Зангезурского коридора. Об этом haqqin.az сказал депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа. По его мнению, в вопросе открытия железнодорожного пути по Зангезурскому коридору стороны пришли к принципиальному согласию, что, в частности, отметил Никол Пашинян. Что же касается разблокировки автомобильного сообщения, то здесь сохраняется неопределенность, связанная, в частности, со сложным рельефом местности в Зангезуре.

Депутат полагает, что ключевым вопросом на переговорах в Брюсселе стало требование азербайджанской стороны выровнять параметры Зангезурского и Лачинского коридоров, чтобы ширина каждого из них составляла пять километров. На данный момент этот и другие вопросы, касающиеся обеспечения равнозначности статусов двух коридоров, включены в повестку дня диалога между Ереваном и Баку, и можно лишь предполагать, как к этому отнесется армянская общественность. В любом случае, считает депутат Милли Меджлиса, Армении придется согласиться с открытием Зангезурского коридора на тех же условиях, на которых год назад был открыт Лачинский коридор. От этого зависят перспективы достижения политической стабильности в регионе и, в частности, восстановление дипломатических отношений между Арменией и Турцией. По словам Фазиля Мустафы, Азербайджан не настаивает на данный момент на обустройстве таможенных пунктов в Лачинском коридоре, предлагая Еревану самому определиться в этом вопросе. Другими словами, каким бы ни было решение Армении относительно наличия или отсутствия пограничных постов в Лачинском коридоре, оно будет автоматически перенесено на Зангезурский коридор. «Мы понимаем принципиальную разницу между сообщением Армении со своими соотечественниками, проживающими в Карабахе, и сообщением Азербайджана и Нахчыванской автономной республикой – подчеркивает Фазиль Мустафа. - Поскольку в первом случае речь идет о коммуникации Армении с территорией Азербайджана, а во втором - о сообщении между двумя территориями одного государства. В то же время следует учесть, что Азербайджан не чинит никаких препятствий для жизни армян в Карабахе, предоставляя им время, необходимое для принятия суверенитета Баку. Сейчас сложно прогнозировать, как долго продлится этот процесс. Пока же для Азербайджана очень важно, чтобы и Лачинский, и Зангезурский коридоры имели абсолютно равный статус».