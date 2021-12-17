Депутат Фазиль Мустафа: «Компромиссы, на которые пошел Азербайджан, не оставляют шансов Западу»
Самым важным итогом брюссельской встречи президента Азербайджана с премьер-министром Армении, стало обсуждение вопроса о повышение статуса Зангезурского коридора. Об этом haqqin.az сказал депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.
По его мнению, в вопросе открытия железнодорожного пути по Зангезурскому коридору стороны пришли к принципиальному согласию, что, в частности, отметил Никол Пашинян. Что же касается разблокировки автомобильного сообщения, то здесь сохраняется неопределенность, связанная, в частности, со сложным рельефом местности в Зангезуре.
Депутат полагает, что ключевым вопросом на переговорах в Брюсселе стало требование азербайджанской стороны выровнять параметры Зангезурского и Лачинского коридоров, чтобы ширина каждого из них составляла пять километров. На данный момент этот и другие вопросы, касающиеся обеспечения равнозначности статусов двух коридоров, включены в повестку дня диалога между Ереваном и Баку, и можно лишь предполагать, как к этому отнесется армянская общественность.
В любом случае, считает депутат Милли Меджлиса, Армении придется согласиться с открытием Зангезурского коридора на тех же условиях, на которых год назад был открыт Лачинский коридор. От этого зависят перспективы достижения политической стабильности в регионе и, в частности, восстановление дипломатических отношений между Арменией и Турцией.
По словам Фазиля Мустафы, Азербайджан не настаивает на данный момент на обустройстве таможенных пунктов в Лачинском коридоре, предлагая Еревану самому определиться в этом вопросе. Другими словами, каким бы ни было решение Армении относительно наличия или отсутствия пограничных постов в Лачинском коридоре, оно будет автоматически перенесено на Зангезурский коридор.
«Мы понимаем принципиальную разницу между сообщением Армении со своими соотечественниками, проживающими в Карабахе, и сообщением Азербайджана и Нахчыванской автономной республикой – подчеркивает Фазиль Мустафа. - Поскольку в первом случае речь идет о коммуникации Армении с территорией Азербайджана, а во втором - о сообщении между двумя территориями одного государства. В то же время следует учесть, что Азербайджан не чинит никаких препятствий для жизни армян в Карабахе, предоставляя им время, необходимое для принятия суверенитета Баку. Сейчас сложно прогнозировать, как долго продлится этот процесс. Пока же для Азербайджана очень важно, чтобы и Лачинский, и Зангезурский коридоры имели абсолютно равный статус».
Депутат отмечает, что в случае, если Армения откажется открыть транспортный коридор в Зангезуре, Азербайджан оставляет за собой право поступить точно также с Лачинским коридором, поскольку Армения нарушит таким образом один из пунктов трехстороннего Соглашения от 10 ноября 2020 года, а у России, соответственно, не будет поводов для вмешательства.
Руководство Армении понимает, что установка Азербайджаном таможенных постов в Лачинском коридоре приведет к оттоку армянского населения из Карабаха, ибо Ереван в таком варианте уже не сможет искусственно наращивать численность армянской общины Карабаха. Но в любом случае проживание этнических армян в Карабахе будет зависеть от воли Азербайджана: российские миротворцы не смогут, да и не должны обеспечивать необходимые стандарты жизни армянскому населению, которому также не стоит рассчитывать на помощь Армении, где царят нищета и безработица. Для обеспечения достойного уровня жизни и возможностей взаимовыгодной торговли, проживающие в Карабахе армяне должны иметь выход на рынки товаров, труда и услуг. То есть, в Гянджу, Кельбаджар, Агдам, другие районы Азербайджана, прилегающие к Карабаху. А чтобы выйти на эти рынки, карабахские армяне должны принять суверенитет Азербайджана. Вот почему основной вопрос армяно-азербайджанского урегулирования на нынешнем этапе – это обеспечение идентичности условий и параметров двух транспортных коридоров. Следующим вопросом будет совместный с российской стороной поиск форм и вариантов принятия армянской общиной Карабаха суверенитета Азербайджанской Республики.
"Нашей общественности следует понять и принять тот факт, что окончательное урегулирование конфликта будет осуществляться поэтапно, по мере решения тех или иных вопросов. Решить весь комплекс проблем разом невозможно даже теоретически", - подчеркнул Фазиль Мустафа.
Депутат считает, что после победы во второй карабахской войне Азербайджан сделал достаточно уступок, и теперь пришло время компромиссов со стороны Армении. С точки зрения коммуникации и логистики Лачинский коридор важен для Армении и, в какой-то мере, для РФ. Что же касается Зангезурского коридора, в котором заложен мощный экономический потенциал, то в нем заинтересованы не только страны южно-кавказского региона, но и ряд государств, входящих в мировую экономическую элиту. Армения лишена возможностей для маневра, ибо понимает, что ее отказ открыть Зангезурский коридор может привести к симметричной блокировке Лачинского коридора и, как следствие, к полному прекращению связей Армении со своими карабахскими соотечественниками.
Фазиль Мустафа отмечает, что в процессе послевоенного урегулирования Азербайджан не намерен блокировать транспортное сообщение карабахских армян с Арменией. Вернув контроль над большей частью территорий, находившихся под оккупацией, Азербайджан постепенно расширяет свой суверенитет на остальные районы, в которых компактно проживает армянское население. По его мнению, после завершения процесса демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, предложений армянской общине из Баку будет еще больше.
Депутат подчеркнул, что признание Азербайджаном права армян жить на территории Карабаха, значительно снизило давление Запада на Баку, и обратил внимание на тот факт, что в Брюсселе не поднимались вопросы о статусе Карабаха и возобновлении деятельности Минской группы ОБСЕ.
“Компромиссы, на которые пошел Азербайджан, практически, не оставляют поле для политического давления на официальный Баку", - сказал Фазиль Мустафа.