Церковь Франции продает имущество: нужно расплатиться с жертвами педофилов

В частности, епископ прихода Кретей Доминик Бланше выставил на продажу дом площадью 250 кв. м, где он проживал до настоящего времени, для первого взноса в €200 тыс. Также, по информации газеты, к продаже подотчетных объектов готовится епархия Тулузы, которая планирует внести в общую казну от €500 тыс. до €1 млн. Самый большой вклад готовит парижская епархия - €2 млн. Однако эта сумма уже имеется в финансовых резервах епархии и получена за счет сдачи в аренду недвижимости, принадлежащей ее собственной гражданской ассоциации, которая пока не рассматривает вопрос о продаже.

Фонд помощи жертвам сексуального насилия со стороны священников и связанных с французской католической церковью граждан был открыт после публикации доклада Независимой комиссии по расследованию сексуальных преступлений в лоне церкви (Ciase), согласно которому с 1950 года 216 тыс. несовершеннолетних подверглись преступлениям на сексуальной почве со стороны католических священнослужителей или религиозных деятелей. Эта цифра увеличится до 330 тыс., если добавить преступления, совершенные мирянами, связанными с церковью.