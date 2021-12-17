В Иране недовольны закрытием мечетей во Франции

Заместитель главы судебной власти по международным делам и секретарь штаба по правам человека в Иране Казем Карибабади призвал Париж пересмотреть свои антимусульманские законы, комментируя закрытие 21 мечети во Франции, передает IRNA.

"Согласно подходу Запада, террористы в Иране являются защитниками прав человека, а свобода вероисповедания в их собственных странах равносильна терроризму! Министр внутренних дел Франции заявил: «21 мечеть в настоящее время закрыта, а 6 будут закрыты в ближайшем будущем на основании законов о борьбе с экстремизмом и сепаратизмом»", – написал Карибабади в Twitter.

"Призываем Францию пересмотреть свои антимусульманские законы, направленные против 5,5 млн мусульманских меньшинств Франции, их мест поклонения, образовательных и других центров", – заявил он.

Несколько дней назад министр МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что из 99 мечетей, закрыто 21 и еще шесть находятся в процессе проверки.