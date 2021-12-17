Космический аппарат NASA Juno, пролетая мимо Ганимеда — крупнейшего спутника Юпитера — сделал несколько уникальных фотоснимков и сумел записать звук. «Росбалт» пишет, что «песня» Ганимеда звучит словно саундтрек к фантастическому фильму. О фото- и аудиосъемке NASA сообщило в своем Twitter.

Аппарат пролетел на расстоянии 1 038 км от поверхности Ганимеда. С помощью прибора Waves, который изучает излучение радио- и плазменных волн, Juno собрал информацию об излучениях Ганимеда. Частоту сместили в нижний диапазон, чтобы сделать трек.

Ганимед — один из галилеевых спутников Юпитера, седьмой по расстоянию от него среди всех его спутников и крупнейший спутник в Солнечной системе. Ганимед открыл Галилео Галилей, который увидел его 7 января 1610 года. Вскоре немецкий астроном Симон Марий предложил назвать его в честь виночерпия Ганимеда. Ганимед состоит из примерно равного количества силикатных пород и водяного льда. Это полностью дифференцированное тело с жидким ядром, богатым железом. Предположительно, в его недрах на глубине около 200 км между слоями льда есть океан жидкой воды. На поверхности Ганимеда наблюдаются два типа ландшафта. Треть поверхности спутника занимают темные области, испещренные ударными кратерами. Их возраст доходит до 4 млрд лет. Остальную площадь занимают более молодые светлые области, покрытые бороздами и хребтами.