Супертайфун прошелся по Филиппинам в необычное время: погибли 169 человек

В результате разрушительного супертайфуна «Раи», который ударил по Филиппинам, погибли по меньшей мере 169 человек. Около 300 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, чтобы укрыться от стихии.

BBC пишет, что Тайфун, принесший ветер скоростью около 195 км в час, ударил по юго-восточным островам страны. Он произвел масштабные разрушения: по словам представителей Красного Креста, полностью уничтожено множество домов, больниц, школ и других общественных центров. Власти опасаются, что число жертв может возрасти – особенно с учетом сообщений о наводнениях и оползнях.

Работающие на месте происшествия спасатели описывают ситуацию как "полный ужас". Губернатор островов Динагат Арлин Багао написала в Фейсбуке, что тайфун практически сровнял регион с землей.

Тайфун "Раи" – наиболее сильный в этом году, произошел в необычное время, после сезона тайфунов, который, как правило, продолжается с июля по октябрь.