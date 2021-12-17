Женщину из Дагестана и ее детей превратили в рабов на ферме в Зардабе судьба человека
На днях haqqin.az писал о том, как Мухаммед Бабакишиев, бывший вынужденный переселенец из Кельбаджара, привлек на своей ферме в Зардабе к принудительному рабскому труду гражданку иностранного государства и двух ее малолетних детей. Суд не стал церемониться с Бабакишиевым и приговорил его к семи годам лишения свободы.
Haqqin.az удалось выяснить подробности того, каким образом подданная иностранного государства попала в рабовладельческие сети уроженца Кельбаджара.
Как выяснилось, Аслихан Аскерову - гражданку России родом из Дагестана, с двумя детьми в возрасте 12 и 14 лет – привел на ферму Бабакишиева житель Евлахского района Аяз (настоящее имя – Талех - ред.), который представился мужем Аслихан. Какое-то время Аяз оставался на ферме, ухаживая за скотом, а потом, сославшись на неотложные дела, уехал, оставив Аслихан с детьми на ферме.
«Пожалел их и не выбросил на улицу»
В суде владелец фермы отрицал выдвинутые против него обвинения, заявляя, что преступлений в отношении Аслихан и ее детей не совершал, более того, вел себя прилично и не допускал в отношении женщины никаких грубостей:
«Когда Аяз уехал под предлогом, что ему надо забрать документы со старой работы, он меня просто обманул, повесил мне на шею Аслихан с детьми и больше не возвращался», – заявил фермер.
Согласно показаниям Бабакишиева, женщина сама попросила оставить ее на ферме, заявив, что ей просто некуда идти:
«Мне стало ее жаль, и я оставил Аслихан на ферме вместе с детьми. Ни моя жена, ни я их не обижали, не били, и не заставляли работать».
Женщина, которая 20 лет скитается по фермам
В своих показаниях потерпевшая Аскерова рассказала, что приехала в Азербайджан в 1999 году через свою знакомую в Махачкале и с тех пор работала на различных фермах.
«Эта женщина из Махачкалы обещала, что выдаст меня замуж за своего сына, – рассказала на суде Аскерова. – Вместе с ней поехали в Баку, где она собиралась познакомить меня со своим сыном. Но потом выяснилось, что семья этой женщины занимается попрошайничеством, и я решила от них уйти. Некоторое время работала на свиноводческой ферме мужчины по имени Тофик. Он был порядочным человеком, создал для меня хорошие условия, вовремя кормил. Работая там, я познакомилась с Борисом. Мы начали жить совместно. Вместе мы много лет проработали на фермах в Сальяне, Нефтчале. За время совместной жизни у нас родились двое детей. Я смотрела за детьми, а Борис пас овец и ягнят. Владельцы фермы не обижали меня и моих детей. Работая на ферме в Нефтчале, мы отправили нашу дочь учиться в местную школу…»
Однако в феврале 2019 года, поссорившись с Борисом, Аслихан забрала детей и приехала в Баку. Свои проблемы женщина задумала решить с помощью телевидения, попросив некоего мужчину отвести ее на передачу телеведущей Хошгадам Хидаят гызы.
«Понимаете, с помощью ТВ я хотела найти своих родственников в Дагестане, – объяснила женщина. – Но после того, как мы с детьми ушли с передачи, Борис нашел нас и забрал обратно к себе. А через два-три месяца у нас снова произошел конфликт, и я ушла с фермы».
Злоключения Аскеровой в Евлахе
Попытать счастья Аскерова отправилась в Евлахский район. Здесь она познакомилась с Талехом. Тот, в свою очередь, отвез их к фермеру по имени Мухаммед.
«Мухаммед предоставил нам старый вагончик, одеяло и матрас. Пообещал, что со временем условия улучшатся. Пока там был Талех, он относился к нам довольно хорошо. Но через 10 дней Талех уехал и начались проблемы».
Мухаммед и члены его семьи заставляли Аслихан и её детей выполнять самую тяжелую работу. Утром и вечером они вычищали хлев, выполняли другую грязную работу.
«Отдыхать нам почти не давали, и уйти с фермы мы не могли – боялись Мухаммеда, - вспоминает Аслихан. – Мухаммед вместе со своей женой били меня и детей палками и угрожали за попытку побега суровым наказанием. Жена Мухаммеда кормила нас тушками больных кур. Однажды Мухаммед наказал нас за умершего теленка, сказал, что животное погибло по нашей вине, и мы никогда с ним за это не сможем рассчитаться. А когда пропали несколько ягнят, Мухаммед обвинил моего сына».
Аскерова рассказала, что 5 октября 2019 года, когда ее сын и дочь появились во дворе дома Мухаммеда вместе с сотрудниками полиции, она страшно перепугалась. Но полицейские успокоили Аслихан, сказали, что пришли ей помочь.
«Нас отвезли в отделение полиции, мы дали показания. Потом нас осмотрел врач, позже мы прошли экспертизу. После этого нас доставили в Управление по борьбе с торговлей людьми», - делится своими мытарствами Аскерова.
Дети потерпевшей также дали признательные показания, сообщив в полиции, что их жестоко избивал не только глава семейства, но и его жена и сын. После тяжелой работы они ночевали в холодном вагоне без каких-либо условий.
Допрошенный в качестве свидетеля Талех заявил, что его с детства все знали как Аяз, и он работал пастухом на различных фермах:
«Я познакомился с Аслихан летом 2019 года на ферме, где работал пастухом. В поисках лучшей жизни мы отправились в Зардаб. Договорились с сыном владельца фермы, что будем работать за 200-300 манатов в месяц. В то время заболел мой отец, и я поехал в Евлах навестить его. Тогда же умерла моя мать, поэтому вернуться никак не мог».
Несмотря на то, что Мухаммед все обвинения отрицал, суд признал его виновным и приговорил к семи годам лишения свободы.