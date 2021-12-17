Инара Рафикгызы, судебный репортер 03:04

На днях haqqin.az писал о том, как Мухаммед Бабакишиев, бывший вынужденный переселенец из Кельбаджара, привлек на своей ферме в Зардабе к принудительному рабскому труду гражданку иностранного государства и двух ее малолетних детей. Суд не стал церемониться с Бабакишиевым и приговорил его к семи годам лишения свободы. Haqqin.az удалось выяснить подробности того, каким образом подданная иностранного государства попала в рабовладельческие сети уроженца Кельбаджара. Как выяснилось, Аслихан Аскерову - гражданку России родом из Дагестана, с двумя детьми в возрасте 12 и 14 лет – привел на ферму Бабакишиева житель Евлахского района Аяз (настоящее имя – Талех - ред.), который представился мужем Аслихан. Какое-то время Аяз оставался на ферме, ухаживая за скотом, а потом, сославшись на неотложные дела, уехал, оставив Аслихан с детьми на ферме.

«Пожалел их и не выбросил на улицу» В суде владелец фермы отрицал выдвинутые против него обвинения, заявляя, что преступлений в отношении Аслихан и ее детей не совершал, более того, вел себя прилично и не допускал в отношении женщины никаких грубостей: «Когда Аяз уехал под предлогом, что ему надо забрать документы со старой работы, он меня просто обманул, повесил мне на шею Аслихан с детьми и больше не возвращался», – заявил фермер. Согласно показаниям Бабакишиева, женщина сама попросила оставить ее на ферме, заявив, что ей просто некуда идти: «Мне стало ее жаль, и я оставил Аслихан на ферме вместе с детьми. Ни моя жена, ни я их не обижали, не били, и не заставляли работать». Женщина, которая 20 лет скитается по фермам В своих показаниях потерпевшая Аскерова рассказала, что приехала в Азербайджан в 1999 году через свою знакомую в Махачкале и с тех пор работала на различных фермах. «Эта женщина из Махачкалы обещала, что выдаст меня замуж за своего сына, – рассказала на суде Аскерова. – Вместе с ней поехали в Баку, где она собиралась познакомить меня со своим сыном. Но потом выяснилось, что семья этой женщины занимается попрошайничеством, и я решила от них уйти. Некоторое время работала на свиноводческой ферме мужчины по имени Тофик. Он был порядочным человеком, создал для меня хорошие условия, вовремя кормил. Работая там, я познакомилась с Борисом. Мы начали жить совместно. Вместе мы много лет проработали на фермах в Сальяне, Нефтчале. За время совместной жизни у нас родились двое детей. Я смотрела за детьми, а Борис пас овец и ягнят. Владельцы фермы не обижали меня и моих детей. Работая на ферме в Нефтчале, мы отправили нашу дочь учиться в местную школу…» Однако в феврале 2019 года, поссорившись с Борисом, Аслихан забрала детей и приехала в Баку. Свои проблемы женщина задумала решить с помощью телевидения, попросив некоего мужчину отвести ее на передачу телеведущей Хошгадам Хидаят гызы. «Понимаете, с помощью ТВ я хотела найти своих родственников в Дагестане, – объяснила женщина. – Но после того, как мы с детьми ушли с передачи, Борис нашел нас и забрал обратно к себе. А через два-три месяца у нас снова произошел конфликт, и я ушла с фермы».