В отдел полиции Товузского района поступила информация о том, что в апреле этого года неизвестные проникли в дом жителя села Эюблу и похитили деньги и золотые украшения на крупную сумму.

Как сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемых в краже местных жителей Немата Аббасова, Эльшада Джафарова, Заура Алиева, Асифа Мамедова, Анара Аббасова и Эльвина Мирзоева.