Спецоперация в Товузе: задержана банда, похитившая золото на 500 тысяч манатов ФОТО
В отдел полиции Товузского района поступила информация о том, что в апреле этого года неизвестные проникли в дом жителя села Эюблу и похитили деньги и золотые украшения на крупную сумму.
Как сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемых в краже местных жителей Немата Аббасова, Эльшада Джафарова, Заура Алиева, Асифа Мамедова, Анара Аббасова и Эльвина Мирзоева.
В ходе расследования установлено, что злоумышленники, войдя в предварительный сговор, украли из указанного дома 2 800 манатов и ювелирные изделия общей стоимостью около 500 000 манатов. Они переплавили золотые украшения в слитки, а затем перевезли в Баку, где продали. Некоторые из задержанных на вырученные деньги даже купили автомобиль.
Были изъяты вещественные доказательства. По факту продолжаются следственные мероприятия.