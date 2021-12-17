Очередной антирекорд турецкой лиры

Турецкая национальная валюта в понедельник вновь бьет рекорд своего падения, обесценившись по отношению к доллару до 17,04 лиры за единицу американской валюты. Об этом свидетельствуют онлайн-данные биржевых торгов, пишет ТАСС.

При этом с начала года турецкая валюта девальвировалась в два раза, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы. В январе за доллар давали порядка 7,3 лиры. В минувшую пятницу лира торговалась на уровне 16,41 за единицу американской валюты.