В Баку автомобиль сбил семью: есть погибший и раненые ВИДЕО
В Сабунчинском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает АПА.
ДТП произошло в поселке Бакиханов.
Автомобиль сбил переходивших дорогу Фарзиеву Хазангюль, 1956 года рождения, ее сына Фарзиева Гарибагу, 1981 года рождения, а также его супругу Фарзиеву Фариду, 1994 года рождения. В результате происшествия Х.Фарзиева погибла на месте. Двое других получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. По факту в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.