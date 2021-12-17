Нефть дешевеет на ковидных рисках и опасениях за спрос

Мировые цены на нефть в понедельник утром падают на 2% и более на неуверенности в спросе на сырье из-за продолжающейся истории с очередным штаммом нового коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Прайм".

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent падают на 2,57%, до $71,63 за баррель, январские фьючерсы на WTI — на 3,09%, до $68,67.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. Это грозит очередными карантинными ограничениями, которые неизбежно скажутся на перспективах глобальной экономики и спроса на сырье, что негативно для стоимости нефти.