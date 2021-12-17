Алиев подписал указ в связи с увеличением размера социальных пособий
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики № 973 от 29 августа 2013 года "Об увеличении размера социальных пособий".
Согласно документу, внесены изменения в связи с увеличением размера социальных пособий.
Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа. Указ вступает в силу с 1 января 2022 года.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.