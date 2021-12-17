В Азербайджане вырос размер пенсии для ухаживающих за детьми с ограниченными возможностями

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в Указ президента Азербайджанской Республики от 15 апреля 2019 года "Об учреждении пенсии президента для лиц, ухаживающих за инвалидами I группы и детьми с ограниченными возможностями здоровья, не достигшими 18 лет".

Согласно указу, размер пенсии лицам, ухаживающим за инвалидами первой группы увеличен с 50 до 80 манатов.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа. Указ вступает в силу с 1 января 2022 года.