Чили полевела: бывший лидер студенческих протестов стал новым президентом

По данным Избирательной службы Чили, при подсчете 99,95 процента бюллетеней Борич победил с 55,87 процента голосов, одержав убедительную победу над своим правым оппонентом Хосе Антонио Кастом, который набрал 44,13 процента. Борич будет приведен к присяге в качестве президента 11 марта.

35-летний чилийский политик левого толка Габриэль Борич победил на выборах президента страны, выиграв второй тур в воскресенье. Он станет самым молодым главой государства с момента возвращения Чили к демократии в 1990 году.

Выступая перед сторонниками в своей штаб-квартире в воскресенье вечером, избранный президент Борич поблагодарил народ Чили за приверженность идеалам свободы и демократии. Он пообещал бороться с изменением климата путем блокировки предложенного предыдущим правительством горнодобывающего проекта в стране, которая является крупнейшим в мире производителем меди. Борич также намерен покончить с частной пенсионной системой Чили - отличительной чертой неолиберальной экономической модели, навязанной диктатурой генерала Аугусто Пиночета, сообщает Associated Press.

"Мы новое поколение, которое возникло в общественной жизни, требуя, чтобы наши права уважались как права, а не рассматривались как потребительские товары или бизнес, - сказал Борич. - Мы знаем, что справедливость по-прежнему существует для богатых и справедливость для бедных, и мы больше не допустим, чтобы бедные продолжали расплачиваться за неравенство в Чили".

Тысячи людей собрались в центре Сантьяго, чтобы послушать выступление избранного президента. По пути туда молодые сторонники Борича бурно выражали свои чувства - прыгали, кричали в унисон, размахивали флагами с именем кандидата.

Борич является сторонником права на аборт, модели государства всеобщего благосостояния и возглавляет широкую коалицию, в которую входит Коммунистическая партия Чили.

Каст поздравил своего оппонента "с его великим триумфом". "С сегодняшнего дня он избран президентом Чили и заслуживает нашего уважения и конструктивного сотрудничества. Чили должно быть всегда на первом месте", - написал Каст в Twitter.

В свои 35 лет Борич станет самым молодым современным президентом Чили, когда он вступит в должность в марте, и вторым президентом из "миллениалов" - "поколения тысячелетия" в Латинской Америке после президента Сальвадора Наиба Букеле. Лидеры Кубы и Венесуэлы уже поздравили Борича с победой на выборах.