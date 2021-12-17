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Прошел ровно год с момента официального учреждения фонда Red Hearts, который за период своей деятельности совершил много добрых дел, оказал материальную и моральную поддержку тысячам людей по всей стране. В связи годовщиной основания фонда 16 декабря 2021 года в отеле Four Seasons состоялось торжественное мероприятие. В мероприятии приняли участие руководство PASHA Holding и Kapital Bank, депутаты, доноры, наши соотечественники, проживающие за рубежом, а также члены, сотрудники и волонтеры фонда. Выступившая на ивенте президент Red Hearts Севда Хагвердиева подробно рассказала о направлениях деятельности фонда, представила подробную информацию о проделанной работе, отчетах и планах на будущее. Также наиболее активные члены фонда были награждены специальными сертификатами.

За период своей работы фонд провел множество семинаров, тренингов в детских домах, оказал материальную и моральную помощь малообеспеченным семьям, приютам для животных, реализовал акции по посадке деревьев и уборке прибрежных территорий. С момента основания фонд Red Hearts привлек свыше 2500 доноров и 300 волонтеров, помог более чем 15 тысячам человек, потратив на благие цели средства на 2 миллиона 200 тысяч AZN. Во время и после 44-дневной Отечественной войны фонд предоставлял долгосрочную и краткосрочную опеку семьям ветеранов, покрывал расходы участников войны и членов их семей на образование, лечение, оказывал им денежную и продовольственную помощь, выделял средства на бытовые расходы и медицинские услуги, занимался улучшением жилищных условий, строительством и ремонтом домов ветеранов. Кроме того, с целью увековечения памяти наших героев, погибших во время первой и второй карабахских войн, в ряде районов страны был реализован проект «Сад Родины». В рамках проекта в каждом районе были высажены деревья по количеству погибших солдат и офицеров.