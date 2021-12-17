В Турции заявили, что между Алиевым и Пашиняном есть договоренность об открытии Зангезурского коридора

«Cуществует договоренность между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном об открытии Зангезурского коридора». Об этом в интервью «Украина.ру» заявил турецкий политолог, эксперт-международник Онур Синан Гюзалтан.

Гюзалтан отмечает, что правительство Армении пыталось противостоять Турции и Азербайджану, сотрудничая с игроками, расположенными за пределами региона: «Результатом такой политики стало то, что в Ереване воспринимается как поражение. Сегодня там, должно быть, осознали свои ошибки, потому что проявляют волю к нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном. Мы знаем, что существует договоренность между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном об открытии Зангезурского коридора. Принятие Арменией [идеи] этого коридора является одним из самых больших сигналов потепления.